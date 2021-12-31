Как известно, лишь через несеолько лет после изготовления памятника "Волынская резня" для него нашлось место в Польше. В апреле 2021 года Совет гмины Яроцин принял соответствующее Постановление по данному вопросу. Официальная Варшава не помогает в установке памятника "Волынская резня". Это не удивительно. Часть финансовых расходов берёт на себя "Общество ветеранов Польской Армии в Америке". Но они не готовы оплатить все расходы. Поэтому объявлен сбор средств в Польше и за её пределами. Ниже приведён текст обращения на русском языке.
Обращение Общественного комитета по строительству памятника "Волынская резня" в Домоставе.
"Общество ветеранов Польской Армии в Америке, округ 2" (Stowarzyszenie Weteranów Armii Polskiej w Ameryce - "SWAP"), выражая согласие на локализацию памятника "Волынская резня" скульптора Питинского в гмине Яроцин, особо подчеркнуло, что они заботятся о том, "чтобы памятник "Волынская резня" был в полном смысле этого слова подарком польскому народу от польских ветеранов из США и Канады”. "SWAP" объявил о покрытии расходов, связанных с адаптацией места под памятник, строительством пьедестала и транспортировкой скульптуры из города Гливице, но на этом не заканчивается перечень необходимых расходов, связанных с установкой памятника. Перед тем, как было принято постановление о строительстве памятника скульптора Питынского, попал на заседание Совета гмины Яроцин, я публично объявил, что бюджет гмины не будет обременён расходами на покупку земельных участков под памятник, а необходимые финансы будут получены путём организации сбора для этой цели. Я должен выполнить это обещание. Другие необходимые расходы - это расходы, связанные с поддержанием мониторинга, закупкой энергии, уборкой территории, изготовлением информационных досок, не исключена разработка проектной документации здания, в котором можно организовать экспозицию, документирующую мартирологию жителей Волыни и Восточной Малой Польши и т.п. Гмина Яроцин также должна провести реконструкцию муниципальной дороги, ведущей к территории с памятником, путём укладки асфальтового покрытия.
Яроцин не ставит памятник "Волынская резня" только для себя. Мы оправдываем давние ожидания многих патриотических кругов в стране и за её пределами.( Collapse )
22 апреля 2021 г. депутаты Совета гмины Яроцин проголосовали за установку памятника "Волынская резня", автором которого является Анджей Питыньский. Как известно, сам памятник был изготовлен несколько лет назад, но в целой Польше для него "не нашлось места". Вернее, в других городах Польши, в силу известных политических особенностей и взглядов, не нашлось депутатского большинства, которое бы приняло решение об установке этого памятника.
А депутаты Совета Гмины Яроцин 22 апреля 2021 г., на XXIII сессии Совета приняли такое решение: 9 депутатов было "За", 6 депутатов - "Воздержались", 0 депутатов - "Против". В пункте 14 с) плана сессии указано Постановление по вопросу установки памятника "Волынская резня". Результаты голосования будут опубликованы позднее.
Текст принятого Постановления был отправлен в юридическое бюро Подкарпатского Воеводы - с целью его легализации. Следующий шаг после легализации постановления - получение разрешения на строительство в архитектурном отделе повятого старосты. На середину мая 2021 г. запланирована Конференция с участием членов Почётного Комитета Строительства Памятника.
Интересно, как сейчас в Польше будут решать эту проблему.
ЗАМОСЦЬ, 15 апреля 2021, 15:19 — REGNUM В Польше установлен факт того, что 30 лет назад под видом «сталинских жертв» в польском городе Замосчь (Замостье) были перезахоронены останки бандеровцев. В 1989 году останки были извлечены из могил около Яцни, а в 1990 г. состоялось перезахоронение. Причём было известно, кем являлись и чем при жизни занимались эти люди. Однако, несмотря на надзор прокурора, такое перезахоронение было произведено.
Как минимум, один человек из перезахороненных являлся членом украинской вспомогательной полиции и принимал участие в ликвидации евреев. Это Иван Ковалык (см. фото). Он после войны купил себе фальшивые документы и пытался скрыться среди поляков под именем Владыслава Ковальского. И его останки лежат рядом с братской могилой евреев, недалеко от могил солдат польской Армии Крайовой, погибших в боях с УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в апреле 1944 г. А на фотографии — перед могилой с двумя крестами видны красные звёзды, которыми обозначены могилы с захороненными советскими военнослужащими, погибшими в боях по освобождению Польши от гитлеровской оккупации.
На мемориальной плите указано, что там лежат останки 20 человек, а не 19. Если это так, то неизвестно имя лишь одного человека. Остальные 19 украинцев, перезахороненные там, известны по именам и фамилиям. Ниже приводятся их данные по польским источникам. Под номерами 1−5 указаны люди, подозреваемые в убийстве польских женщин и детей в лесу под Затыле, когда остановили поезд там. Все эти участники УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ) были расстреляны в октябре 1947 года по приговору польского суда. ( Collapse )
Спогади Колоска Петра Олександровича, 1930 р. н. (часть 2)
Вони замордували в селі В. Вербче Кошмака Сидора, в М. Вербчі Патрикея Мусія та Оласюка Степана, в с. Дворець від трьох дітей забрали матір Янчук Люсю, чоловік Янчук Василь був на фронті, а жінку замордували, в с. Кузьмівка жінку Поліщука Петра, він був на фронті В с. Рудня батько Корнюші Степана Климовича був на фронті, мати померла від тифу а Степан був біля дядька, то всю дядькову сім’ю замордували, він залишився живий, бо був малим хлопчиком і сховався не печі.
Зимою 1945 р. у бандерівців почалась зрада, вони почали вбивати один одного. Зимою старшийбандерівець із цього куща – «Король» із с. Стидень визвав степанських бандерівців на допит у ліс біляРудні. Король з трьома братами Ступніцкими визвали по зв’язку Немчука С., «Сірка», «Катюху», «Соболя» та Пінчука («Синка») і в лісі біля Рудні під чиїмись дерев’яними брусками, що лежали у лісі по команді «Короля», Ступніцкі розстріляли цих героїв. Там вони і зараз. Мені розказували колись про це старшілюди – брати Козаков Давид та Козаков Трифон з с. Мідськ.
Уже після війни зібралися в урочищі Писариха на лузі, що між селами Грушівка та Одринки, десь 22 бандерівці щоб відсвяткувати Трійцю. Заготовлені в них були харчі та випивка раніше, Євтушиха та щеодна жінка доносили їм в той день ще харчів. Чоловік Євтушихи був родом із Людвиполя (Сосновка), при німцях він служив у поліції там же був і Цецік – колишній головний німецький поліцай, що розстрілював євреїв. Але сталося так, що хтось із степанців помітив цих людей і доніс у гарнізон, солдати окружили їхвід лугу та від села Грушівка і без попередження почали бити з гранатометів. Втікати бандерівцям небуло куди, тож всі вони там і загинули.
В 1946–47 рр. люди з сіл В. Мідськ, М. Мідськ, Рудня обурились проти бандерівців і ті почалирозправу над ними: вбивали, мурдували, палили хати цих людей. Люди почали тікати із своїх домівок восновному у м. Степань, с. Деражне, м. Костопіль, хто куди міг. У Степань втекли з тих кого я знаю, тоце Мельничук – був головою сільської ради, Гриць Крупеня – секретар сільської ради, Романцев Дениста Жук Михайло – були міліціонерами, Самков Іван – столяр, жив у нас, мав жінку і два хлопчики. Весною 1947 р. до нашого Самкова зайшла Жукова жінка, мабуть вони родичі, з коробкою за плечима, вкоробці мішок. Іван питає: - «Куди ти йдеш?». Вона каже: - «Піду додому, у Мідськ, там у мене скопчикбульби, принесу, зварю дітям, бо нема що їсти». Іван її не пускав, але вона пішла. Там її зловили бандерівці,повісили у її ж хаті і підпалили хату, це нам розказував Іван. ( Collapse )
На территории Украины готовится к изданию интересная книга по краеведению, в которой рассматриваются различные периоды истории небольшого района в Западной Украине. Будет там и глава, посвящённая трагическому периоду Второй мировой войны, когда ОУН (Б) "строила независимое Соборное украинское госудаство". Как это выглядело, рассказывают в книге очевидцы событий. Одно из таких свиджетельств опубликовано ниже на языке оригинала - на украинском языке.
Спогади Колоска Петра Олександровича, 1930 р. н.
Як мені відомо з розповідей мого батька та матері, коли вони були живі до 1945 р., а мені тоді було15 років, то батько розказував про нашу родину, звідки прийшло наше прізвище Колосок... ...Жили бідно, не було землі, брат Йон прислав з Америки доларів, тоді купили одну десятину землів урочищі Свидерщина, купили воли, та воза і почали господарювати. Народилось троє дітей: дочкаМарія, 1926 р. н, я – Петро, 1930 р. н., та брат Микола, 1934 р. н.
...Радянські війська пішли із Степаня і зразу прийшли німці. Стало тихо, люди рушили іти до своїхдомівок, які уціліли, прийшли і ми додому, тільки без батька, він залишився у Якима. Коли прийшли дохати, то там уже були німці, прямо на столі палили огонь, спалили календар, газети, всі учнівські книжки,зошити, де був зображений Сталін. В городі, по грядках німці походили своїми чоботами, повиривалиморкву, цибулю. Офіцери бігали з пістолетами за курми, у дворі стояла польова кухня. Постояли, мабуть,з тиждень і пішли далі.
Я бачив уже вдома, як із сторони села Мельниця, вели німці трьох полонених, наших. Німець у чорному сидів ззаду, на дошці воза, з автоматом, полонені були прив’язані за шиї мотузкою до воза, якхудоба, із зав’язаними руками ззаду. Я якраз біля хати бовтався в калюжі, один з них каже: «Мальчик,подай водички», німець його штурнув автоматом і поїхали далі. На другий день ми, хлопці, побігли далі.Коли ми побачили біля восьмирічної тепер школи, був хлів штукатурений, троє німців вивели тих трьохрозстрілювати, поставили їх під стіну, але двох полонених рушили втікати, одного відразу застрілили,іншого проштовхнули штиком, а один побіг через городи, на вулицю Халапівку і вони його згубили. Німціприбігли на вулицю, там стояла жінка Сича Ігната, вона німцям показала, куди той побіг і вони погналисьза ним, чи втік він я не бачив, але потім люди говорили, що він вибіг на поле, там були скошені посіви підаеродром, і, здається, його вбили.
В Степані оставили сім німців і вони почали створювати свою владу. Об’явили: «Хто добровільнохоче бути старостою, поліцаєм, приходьте!». Старостою назначили Хижого, поліцаїв прийшло багато,комендантом назначили Кромфа, його заступником Цецика Василя і багато поліцаїв. Вони зігнали всіхєвреїв на берег над Гориню, і загородили для них гето, позначили тих євреїв жовтими кружками нагрудях і спині. Через прохідну гонили їх на роботу, строїти моста на р.Горині та клали сошу в «Новиххатах», їсти їм ніхто не давав, тільки грабували їх, особливо відбирали золото.( Collapse )
Президент Украины так хочет понравиться людям, которые за него не голосовали, что даже заслужил похвалу от самого Владимира Вятровича. Теперь, опасаясь критики, он дошёл до стены: поставил Польше аморальный ультиматум: памятник для убийц в обмен на эксгумации жертв геноцида. Как это произошло?
Во время визита в польский город Освенцим по случаю Международного Дня Памяти Жертв Холокоста он потребовал от президента Польши восстановить памятник на могиле «солдат» УПА, а затем торжественно объявил, что памятник будет восстановлен.
И здесь для обоих президентов начинаются серьёзные проблемы, потому что в Польше действует Право (Закон). Понятно, что это звучит необычно для граждан Украины – «действует Право». А оно в данный момент не позволяет выложить государственные деньги на восстановление памятника на горе Монастырь в Верхрате в таком виде и с теми надписями, которые ранее разместили там, нарушая закон, поклонники ОУН и УПА в Польше. 11.01.2020 г. это очень точно объяснил директор Бюро по Увековечиванию Борьбы и Мученичества – Адам Сивек: без политических решений, без изменения закона о воинских захоронениях ничего не получится сделать. https://dzieje.pl/aktualnosci/szef-pionu-upamietnien-ipn-odbudowa-ukrainskich-memorialow-wymaga-decyzji-politycznych
«Я подчеркиваю, что в Польше украинцы могут возводить увековечивания, но это должно происходить в соответствии с польскими законами. Условием является лишь то, чтобы каждый случай такого увековечивания – в Польше или на Украине – тщательно проверить. Ведь мы должны знать, кого увековечивают и как хотят это сделать!».
Тем временем пропагандисты ОУН-УПА уже в 1945-1946 гг. и идущие по их стопам местные поклонники Бандеры настолько запутались в вопросе монастырского памятника, что смело можно сказать о нём – это памятник лжи. Но мы распустим этот узел по нитке. Мы для вас с этим разберёмся.
В чём суть проблем с памятником, восстановление которого потребовал президент Украины как раз в День Памяти Жертв Холокоста? В том-то и дело, что под этим памятником покоятся... участники Холокоста и геноцида, совершённого ОУН и УПА по отношению к польскому, украинскому и еврейскому населению! Слишком сильные слова? Давайте, скажем это иначе – убийцы женщин и детей. Польских, украинских и еврейских.
Польский закон требует, чтобы кресты и надгробные памятники находились точно в месте захоронения человеческих останков. И это тоже относится к могиле на горе Монастырь.
Но также польское законодательство требует, чтобы фамилии, указанные на надгробном памятнике, соответствовали фактическому состоянию. Надписи должны быть ПРАВДИВЫМИ.
Так вот, в могиле, на которой стоит памятник, покоятся не только сельские украинские парни, призванные в УПА. ТАм похоронены убийцы мирных жителей, украинцев, и поляков — пассажиров поезда под Затыле. И, по крайней мере, там покоятся два коллаборациониста – украинские полицейские, участники Холокоста, в том числе бывший комендант украинской полиции в Любыче-Крулевской (до февраля 1944 г.).
Я расскажу вам настоящую историю этого памятника. На могиле имеется надпись «Полягли за вільну Україну. Тут спочивають полегли в бою з НКВС в Монастирських лісах в ночі з 2 на 3 березніа 1945 року». На памятнике указаны лишь имена, фамилии и даты рождения погибших, без каких-либо воинских званий и символики (кроме тризубa на кресте).
Памятник находится на горе Монастырь в Верхрате, в любачувском повяте. Именно на территории этого повята, как написал прокурор Гжегож Ежик в постановлении о прекращении расследования от 21 декабря 2018 года, члены ОУН и УПА, в том числе и эти, похороненные на горе Монастырь, убили «не менее 1620 человек польской и украинской национальностей». ...
Будет ли президент Польши Анджей Дуда настаивать на изменениях в польском законодательстве, позволяющих тратить деньги польских налогоплательщиков на строительство памятников убийцам польских граждан? Я очень в этом сомневаюсь.
Дискуссия по вопросу о памятнике ОУН-УПА на могиле на горе Монастырь в Верхрате станет прекрасной возможностью вспомнить преступления бандеровцев не только против польского, но и против украинского населения. В данном случае – о преступлениях, отлично задокументированных на фотографиях и в звуковых отчётах. Требуя реконструкции памятника преступникам, президент Украины и вместе с ним всё украинское государство оказались, мягко говоря, в неловкой, неприятной ситуации, если не сказать больше.
В этой ситуации кажется маловероятным, что польская сторона согласится на просьбу президента Зеленского и восстановит памятник на могиле в том же виде, как до его уничтожения. Никто не согласится написать на доске имена людей, которые там никогда не были похоронены. Именами и прозвищами людей, которые там были фактически похоронены, не следует пренебрегать. Невозможно скрыть факт, что по крайней мере четыре человека, похороненных на горе Монастырь в Верхратe, были убийцами беззащитных женщин и детей. Не представляется возможным выдать разрешение на размещение на памятнике на могиле убийцам женщин и детей (включая украинских женщин и детей!) надписи «Загинули в боротьбі за Україну». Трудно представить, что польское правительство даст деньги на могилы убийц польских женщин и детей.
Вывод: украинские «историки» (вдохновленные Вятровичом) привели президента Украины на историческое минное поле, на которое он глупо зашёл, и неизвестно, как он из него выйдет. Скандал можно избежать только одним способом. Выход один – забыть об этом памятнике. Толчок к забвению. Однако это будет нелегко. Случайно преступления людей, похороненных на горе Монастырь, были очень точно задокументированы...
Полный текст публикаций можно прочесть по ссылкам, приведённым в начале этого поста.
Не буду комментировать события, которые происходят в Беларуси после президентских выборов. Хочу лишь рассказать об одном событии, которое в июле 2020 г. произошло в Польше. Пока часть белорусов выступает за смену власти в стране, при активной поддержке той же Польши, в самой Польше произошло одно очень важное событие. Там июле 2020 г. Белорусская Православная Церковь канонизировала православных жертв отряда Ромуальда Райса "Бурого"! https://facebook.com/naszapamiec/
И это при том, что в Польше Ромуальд Райс "Бурый" - это представитель "отверженных солдат", национальный герой. А День Отверженных Солдат - это национальный праздник. И в этот день в Хайнувке, где проживает православное большинство, польские националисты, несмотря на протесты местных жителей, ежегодно проводят свои марши 1 марта. Суть этих маршей выглядит как "можем повторить".
8 сентября 1944 г. около Жомбце члены отряда "Богуна" из NSZ расстреляли 74 бойца польской Армии Людовой и советских партизан. В 1952 г. на этом месте был установлен памятник.
В последние годы, когда в Польше на государственном уровне героями считаются "отверженные солдаты", и этот памятник не давал покоя сторонникам культа "отверженных солдат". По отношению к памятнику совершались акты вандализма. Например, в сентябре 2017 г. трое молодых людей облили краской надпись на памятнике. В январе 2018 г. это дело рассматривал районный суд во Влощове. Правда, дело было закрыто, потому что "памятник прославляет минувшую систему". ( Collapse )
В апреле 2018 г. памятник был разобран по решению польского Института Национальной Памяти. В сообщении общества Никогда больше" сообщалось: "Мы с сожалением информируем, что 19 апреля решением Института Национальной Памяти в населённом пункте Жомбец на Келещизне был разрушен памятник партизанам, расстрелянных в этом селе 8 сентября 1944 года Свентокшишской Бригадой Национальных Вооружённых Сил. Ликвидация монумента произошла, несмотря на то, что в марте 2018 года была изменена находящаяся на нём табличка": Rozebrano kontrowersyjny pomnik upamiętniający bitwę pod Rząbcem!
Казалось бы, ИПН добился своего, и сторонники культа "отверженных солдат" должны быть довольны и успокоятся. Но нет, им этого мало. Теперь они добиваются того, чтобы на месте памятника расстрелянным участникам антигитлеровского сопротивления был установлен памятник тем, кто их расстрелял - членам NSZ. Некое общество "Местные патриоты" обратилось в Лесное хозяйство Влощова с инициативой установки памятника в честь события сентября 1944 г. Но уже памятника в честь NSZ. Руководитель Лесного хозяйства Влощова проинформировал о том, что не выражает согласие на строительство памятника в честь Свентокшиской бригады NSZ. В частности, в ответе он написал: "В связи с получением от вас предложения, касающегося инициативы строительства на землях, управляемых Государственными Лесами, памятника, увековечивающего события, которые разыгрались в окрестностях Жомбце в сентябре 1944 г., информирую, что по мнению Лесничества Влощова, очень существенным является аспект окружающей среды. Строительство памятника может вызывать разные эмоции из-за того, что живут потомки людей, погибших в событиях, которые памятник будет увековечивать. В этой ситуации трудно сохранить нейтральный характер памятника, и его строительство может стать причиной беспокойства среди населения. В связи с вышесказанным, в случае желания реализации инициативы, предлагаю рассмотрение другого места расположения памятника". ( Collapse )
Комментарии под этой публикацией заслуживают внимания. Например, вот этот: "Господин Министр Вось. Ваш термин "место битвы с советами и их приспешниками" уместен для уровня тупого болельщика-осла из ONR, к тому же пьяного пьяного, с дополнительным кайфом. Те из ОНР - такие правые Большевики, они знают, что должны ненавидеть какую-то мнимую "коммуну", и ненавидят её, не очень зная, что это такое. Как и неизвестно, почему они ненавидят цвета других клубов. Но ВЫ ЯВЛЯЕТЕСЬ ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ ПОЛЬСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА, и от вас, однако, требуются формы действующие в дипломатии. Вы оскорбили жертв преступления, потому что там были расстреляны 73 пленных солдата антигитлеровской коалиции, и это сделала коллаборационистская единица (к сожалению, польская), которую вы называете "героями". Вы оскорбили жертв войны из Польши и соседних государств - России, Беларуси и Украины, потому что такие [национальности] были среди расстрелянных советских солдат. Как министр, вы должны нести ответственность за такие оскорбительные заявления, потому что уже есть дипломатическая реакция со стороны посольств за оскорбление их павших солдат. Я просто скажу, Вы вели себя как эмоциональный говнюк, а не как министр. Вы вообще должны им быть? Вот в чём вопрос. Поддержка так называемой "верхушки" и так называемая "спина" у вас есть, но, думаю, Вы еще до такой должности не доросли".